Buongiorno dalla Borsa 29 luglio 2024 - [video]

A New York, chiude in deciso rialzo il(+1,64%), che raggiunge i 40.589,34 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 19.023,66 punti.Ottima performance per(+2,13%), che archivia la giornata a 38.468,6 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,86% e chiude a 8.523,4 punti.. Giornata rialzista anche per Piazza Affari, dove prevalgono i numeri verdi. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,58%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,54%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,77% sul precedente. Bene, con un rialzo del 2,61%.Si attende domani dalla Germania e dalla Spagna la diffusione del PIL. È previsto domani nel pomeriggio sia dalla Germania che dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo.