Buongiorno dalla Borsa 30 luglio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Brembo

, chiudendo la giornata su 40.539,93 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 19.059,49 punti, sui livelli della vigilia.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,15%, archiviando la seduta a 38.525,9 punti.segna un mediocre calo dello 0,50%, terminando gli scambi a 8.471,7 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Senza slancio, che negozia con un +0,18%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,46%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,22%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,19% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.In Francia, il valore del PIL è 0,3%. Pubblicato il Tasso di Disoccupazione del Giappone, pari a 2,5%. I mercati sono in attesa del PIL della Germania, in previsione stamattina. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi al Consumo sempre della Germania.