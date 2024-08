Buongiorno dalla Borsa 20 agosto 2024 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,58%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 19.766,49 punti.Brilla, in aumento dell'1,80%, chiude a 38.062,9 punti. Ribasso per, in flessione dell'1,17%, termina le contrattazioni a 8.259,3 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,2%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,31%; poco mosso, che mostra un +0,1%.È previsto giovedì dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del PMI composito. Stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.