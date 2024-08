Buongiorno dalla Borsa 23 agosto 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche lima lo 0,43%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 19.491,84 punti, ritracciando dell'1,68%.conclude in progresso dello 0,40%, archiviando la sessione a 38.364,3 punti.riporta un guadagno dello 0,25%, terminando a 8.182,8 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Poco mosso, che mostra un +0,2%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,23%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,25%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,48% sul precedente. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,71%.I mercati sono in attesa di Vendita di Case Nuove degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. È previsto lunedì dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO. Ancora lunedì, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sugli Ordini beni durevoli. I mercati sono in attesa del PIL della Germania, in previsione martedì.