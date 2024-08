Buongiorno dalla Borsa 26 agosto 2024 - [video]

Dow Jones

Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,14%; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,18% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 19.720,87 punti.porta a casa un calo dello 0,66%, con chiusura a 38.110,2 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,16%, archiviando la seduta a 8.195 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,24%; chiusa la borsa diper festività (Bank Holiday); ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,44%. Giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dell'1,34% rispetto alla seduta precedente.Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice IFO, previsto stamattina. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli, previsto ancora questo pomeriggio. In Germania domani i mercati sono in attesa del PIL. È previsto ancora domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia consumatori.