Middle management, Anief dice ‘si’ alla valorizzazione dei collaboratori del dirigente scolastico

"Ilè l'insieme di tutte quelle figure di sistema che aiutano ilnel realizzare il progetto della scuola e dell'autonomia. Non soltanto, ovviamente, a partire dai vicari, gli ex vicepresidi, i fiduciari e i responsabili di plesso, il cui ruolo è sempre più importante nel momento in cui c'è stato il ridimensionamento e quindi ogni scuola autonoma va a gestire quasi il doppio dei plessi rispetto agli anni precedenti", dichiara"Ma, poi, ci sono anche altre figure di sistema il responsabile della GLO, i tutor, gli orientatori, veramente tutte quelle ex funzioni strumentali. Ci sono diverse figure nella scuola che fanno un qualcosa in più e meritano un giusto riconoscimento. Quindi, noi sposeremo questa battaglia, sia a livello contrattuale, sia a livello legislativo., e stiamo parlando di più di 100 mila colleghi, delle nostre scuole di darci sostegno, soprattutto dare idee, contributi e sostenere questa nostra battaglia che già, devo dire, in termini ideali è stata sposata dal ministro che vuole comunque andare a sostituire il sistema della formazione incentivante o incentivata con un sistema che va a premiare proprio chi è all'interno del Middle Management", conclude Pacifico.