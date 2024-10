Buongiorno dalla Borsa 1 ottobre 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

KME Group

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 42.330,15 punti; al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 20.060,69 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,93%), archiviando le contrattazioni a 38.652 punti, mentre in Cina le contrattazioni sono chiuse in occasione della Festa Nazionale., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,25%; senza slancio, che negozia con un +0,04%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,42%.Il settore, con il suo -2,09%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,40% sui valori precedenti.Annunciati in Giappone, pari a 49,7 punti, e, che si attesta su 13 punti. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PMI manifatturiero e dei Prezzi al Consumo.