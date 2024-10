Il punto sulle commodities 14 ottobre 2024 - [video]

greggio

Settimana vivace per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,41%. Tecnicamente, l'è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 77,39, mentre il supporto più immediato si intravede a 73,47. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro.Brilla la, che chiude la settimana con una performance positiva del 2,60%. Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,18, mentre il primo supporto è stimato a 2,09. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista.Affonda sul mercato il, che a fine settimana soffre con un calo del 2,54%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 40,93, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 38,51. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 43,34.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'1,61%. La tendenza di breve delè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 603,51. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 612,52.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,06%. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza individuata a 422,92.Ribasso scomposto per la, che archivia la settimana con una perdita secca del 3,14%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 995,25. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.Settimana trascurata per il, che archivia l'ottava con un moderato +0,18%. L'esame di breve periodo dell'classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2.673,27 e primo supporto individuato a 2.624,42. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva.