Buongiorno dalla Borsa 15 ottobre 2024 - [video]

, con ilche sale dello 0,47% a 43.065,22 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,82% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 20.439,04 punti.lievita dello 0,77% e archivia la seduta a 39.910,6 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,28% e termina gli scambi a 10.092,3 punti.. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,33%; piatta, che tiene la parità; resta vicino alla parità(-0,1%).Apprezzabile rialzo (+0,54%) a Milano per il comparto. Modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dell'1,02%.In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 1,5%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 1,1%. Stamattina l'agenda della Germania prevede la pubblicazione dell'Indice ZEW, e si attende dall'Unione Europea l'annuncio della Produzione industriale.