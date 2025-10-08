Concorso PNRR3 bando atteso entro questa settimana entro Natale le prove scritte

"Dall’informativa ricevuta ieri al Ministero, è emersa la notizia dell’l’. La pubblicazione dovrebbe avvenire tra oggi e la fine di questa settimana. A partire dalla pubblicazione del bando,per presentare le domande sul portale Concorsi". Lo ha dichiarato"Potranno partecipare:. Per la, si potrà accedere anche c, di cui almeno uno specifico per la classe di concorso. Si ricorda inoltre che, salvo proroghe normative,(Insegnanti Tecnico-Pratici) cche dà accesso alla relativa classe di concorso", prosegue Cozzetto."Per quanto riguarda le prove, secondo l’informativa ministeriale,I candidati che supereranno la prova scritta con una votazione di almeno 70/100 e che rientreranno nel 30% dei posti banditi potranno accedere alla prova orale, prevista per i primi mesi del 2026. Le graduatorie di merito definitiveIl sindacato ANIEF, come sempre,tramite le proprie sedi in tutta Italia, anche per la compilazione della domanda di partecipazione al concorso", conclude Chiara Cozzetto.