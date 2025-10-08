Concorso PNRR3 bando atteso entro questa settimana entro Natale le prove scritte

"Dall’informativa ricevuta ieri al Ministero, è emersa la notizia dell’imminente pubblicazione del bando di concorso cosiddetto PNRR3,
l’ultimo bando previsto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
. La pubblicazione dovrebbe avvenire tra oggi e la fine di questa settimana. A partire dalla pubblicazione del bando, si avranno 20 giorni di tempo
per presentare le domande sul portale Concorsi". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Potranno partecipare: i docenti già in possesso dell’abilitazione o della specializzazione per il sostegno e i docenti che conseguiranno l’abilitazione o la specializzazione entro gennaio 2026
. Per la scuola secondaria di secondo grado
, si potrà accedere anche con il titolo di laurea e tre anni di servizio nella scuola statale
, di cui almeno uno specifico per la classe di concorso. Si ricorda inoltre che, salvo proroghe normative, questo sarà l’ultimo concorso cui potranno partecipare i docenti ITP
(Insegnanti Tecnico-Pratici) con il solo diploma
che dà accesso alla relativa classe di concorso", prosegue Cozzetto.
"Per quanto riguarda le prove, secondo l’informativa ministeriale, le prove scritte dovrebbero svolgersi prima di Natale 2025.
I candidati che supereranno la prova scritta con una votazione di almeno 70/100 e che rientreranno nel 30% dei posti banditi potranno accedere alla prova orale, prevista per i primi mesi del 2026. Le graduatorie di merito definitive dovrebbero essere pubblicate entro giugno 2026.
Il sindacato ANIEF, come sempre, offrirà supporto ai candidati
tramite le proprie sedi in tutta Italia, anche per la compilazione della domanda di partecipazione al concorso", conclude Chiara Cozzetto.
