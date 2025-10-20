Milano 20-ott
Concorso PNRR 3, Anief: illegittimo escludere gli specializzandi TFA X Ciclo

"In questi giorni si stanno presentando le domande di partecipazione al Concorso PNRR 3". Lo ricorda Chiara Cozzetto, Segretario Generale dell'Anief, ricordando che "le domande scadono il 29 ottobre alle 23:59".


"Purtroppo, c'è una categoria di esclusi dalla possibilità di partecipare a questo Concorso, - sottolinea la sindacalista - che è quella degli iscritti al TFA X Ciclo, che si potranno iscrivere con riserva di conseguimento del titolo, ma il titolo dovrà essere conseguito entro
dicembre 2025, cosa che gli iscritti al TFA Sostegno X Ciclo ovviamente non possono fare".

"Per il nostro sindacato questa previsione è illegittima e dunque abbiamo avviato le procedure di preadesione a un ricorso. Si potrà
mandare una diffida per la mancata partecipazione al Concorso entro gli stessi termini di presentazione della domanda - prosegue Cozzetto - e poi i nostri legali valuteranno l'opportunità di adire appunto al Tribunale per vedersi riconosciuto il diritto alla partecipazione al concorso".

"Tutte le informazioni sono sul nostro sito www.anief.org", conclude.

