Concorso PNRR 3, Anief: illegittimo escludere gli specializzandi TFA X Ciclo

"In questi giorni si stanno presentando le domande di partecipazione al Concorso PNRR 3
". Lo ricorda Chiara Cozzetto
, Segretario Generale dell'Anief
, ricordando che "le domande scadono il 29 ottobre
alle 23:59".
"Purtroppo, c'è una categoria di esclusi
dalla possibilità di partecipare a questo Concorso, - sottolinea la sindacalista - che è quella degli iscritti al TFA X Ciclo
, che si potranno iscrivere con riserva
di conseguimento del titolo, ma il titolo dovrà essere conseguito entro
dicembre 2025, cosa che gli iscritti al TFA Sostegno X Ciclo ovviamente non possono fare".
"Per il nostro sindacato questa previsione è illegittima
e dunque abbiamo avviato le procedure di preadesione a un ricorso
. Si potrà
mandare una diffida
per la mancata partecipazione al Concorso entro gli stessi termini di presentazione della domanda - prosegue Cozzetto - e poi i nostri legali valuteranno l'opportunità di adire appunto al Tribunale per vedersi riconosciuto il diritto alla partecipazione al concorso".
"Tutte le informazioni sono sul nostro sito www.anief.org", conclude.
"