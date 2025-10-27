Milano 27-ott
PNRR3: esclusi abilitandi iscritti ai percorsi per l'a.a. 25/26. Anief avvia pre-adesione ai ricorsi

"Mercoledì 29 ottobre si concludono le procedure di presentazione delle domande per il concorso cosiddetto PNRR 3". E' quanto ricorda Chiara Cozzetto, Segretaria generale dell'Anief, spiegando che per questo concorso ci sono degli esclusi, ammessi a partecipare con riserva di conseguimento del titolo di abilitazione.

"Fra gli esclusi - ricorda la sindacalista - vi sono gli iscritti a Scienza della formazione primaria e laureandi, gli iscritti al TFA sostegno decimo ciclo, ma ci sono anche gli abilitandi della secondaria per le nuove procedure di abilitazione per le classi di concorso curricolari che, se sono iscritti all'anno accademico 25-26, pur abilitandosi entro i termini stabiliti dal bando, sono stati esclusi dalla possibilità di presentare domanda con riserva di conseguimento del titolo".

"Per l'Anief questa procedura è illegittima", afferma Cozzetto, spiegando che il sindacato ha avviato una procedura di pre-adesione al ricorso. "Forniamo una diffida da inviare entro il 29 ottobre al Ministero e all'ufficio scolastico regionale, per valutare poi l'opportunità di adire le vie legali per far valere i propri diritti. Tutte le informazioni sul nostro sito (www.anief.org) e presso le nostre sedi territoriali", conclude.

