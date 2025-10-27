PNRR3: esclusi abilitandi iscritti ai percorsi per l'a.a. 25/26. Anief avvia pre-adesione ai ricorsi

"Mercoledì 29 ottobre si concludono
le procedure di presentazione delle domande per il concorso cosiddetto PNRR 3
". E' quanto ricorda Chiara Cozzetto
, Segretaria generale dell'Anief
, spiegando che per questo concorso ci sono degli esclusi
, ammessi a partecipare con riserva di conseguimento del titolo di abilitazione.
"Fra gli esclusi - ricorda la sindacalista - vi sono gli iscritti a Scienza della formazione primaria e laureandi
, gli iscritti al TFA sostegno decimo ciclo
, ma ci sono anche gli abilitandi della secondaria
per le nuove procedure di abilitazione per le classi di concorso curricolari che, se sono iscritti all'anno accademico 25-26, pur abilitandosi entro i termini stabiliti dal bando, sono stati esclusi dalla possibilità di presentare domanda con riserva
di conseguimento del titolo". "Per l'Anief questa procedura è illegittima"
, afferma Cozzetto, spiegando che il sindacato ha avviato una procedura di pre-adesione al ricorso
. "Forniamo una diffida da inviare entro il 29 ottobre
al Ministero e all'ufficio scolastico regionale, per valutare poi l'opportunità di adire le vie legali per far valere i propri diritti. Tutte le informazioni sul nostro sito (www.anief.org) e presso le nostre sedi territoriali", conclude.
"