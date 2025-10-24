Sostegno a scuola, Anief critica contenuti ddl per continuità didattica studenti disabili

"Il CNEL ha approvato un disegno di legge per garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità,
riducendo il turnover degli insegnanti di sostegno. La proposta punta anche sulla formazione specializzata estesa a tutti i docenti
, affinché l’inclusione diventi una responsabilità condivisa. Secondo il CNEL, inclusione e continuità non devono essere considerate concessioni
, ma diritti fondamentali per una scuola più equa". Lo ha dichiarato Giovanni Portuesi, segretario generale Anief.
"ANIEF, tuttavia, esprime contrarietà a questo approccio: la continuità didattica si realizza – spiega il sindacato – attraverso un’adeguata indennità per i docenti di sostegno, una formazione continua e la trasformazione dei posti in deroga in organico di diritto,
non imponendo nuovi vincoli ai trasferimenti o blocchi pluriennali.
In un contesto in cui l’obiettivo è specializzare 90.000 insegnanti di sostegno nei prossimi mesi,
mentre molti supplenti operano ancora senza specializzazione, ANIEF attende con fiducia la decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali sul reclamo
presentato, prevista per il periodo natalizio, a tutela del diritto allo studio degli studenti con disabilità.
Nel frattempo, il sindacato invita tutti i docenti di sostegno a partecipare agli eventi formativi
organizzati da Eurosofia in tutta Italia, dedicati agli insegnanti specializzati e in corso di specializzazione", conclude Portuesi.
"