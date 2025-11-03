Milano 3-nov
Decreto Scuola 2025 novità per i percorsi Indire Sostegno

"Con il decreto scuola, i cui emendamenti sono stati approvati e di cui si attende ora l’emanazione definitiva, ci sono due importanti novità per i percorsi INDIRE. La proroga del percorso INDIRE è destinato agli specializzati all’estero.

Ci sarà quindi un nuovo percorso, una nuova possibilità di svolgere percorsi INDIRE presso le università convenzionate per coloro che si sono specializzati all’estero e che, alla data del 24 aprile 2025, hanno conseguito il titolo e per i quali sono già trascorsi i termini di legge previsti dal Ministero per ottenere risposta". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.

"Per quanto riguarda invece le specializzazioni INDIRE presso le università accreditate per i triennalisti, è prevista una proroga fino al 31 dicembre 2026. Ci saranno dunque nuovi percorsi INDIRE anche per i triennalisti. La novità è che i tre anni di servizio sul sostegno, svolti presso scuole statali o paritarie, non dovranno più essere stati effettuati nei cinque anni precedenti, ma, grazie all’emendamento approvato, il periodo di riferimento viene esteso a otto anni.

Si tratta di richieste avanzate da ANIEF attraverso emendamenti che sono stati accolti, motivo per cui esprimiamo soddisfazione per il fatto che il decreto scuola li abbia recepiti", conclude Cozzetto.










