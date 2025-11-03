Decreto Scuola 2025 novità per i percorsi Indire Sostegno

"Con il decreto scuola
, i cui emendamenti sono stati approvati e di cui si attende ora l’emanazione definitiva, ci sono due importanti novità per i percorsi INDIRE.
La proroga del percorso INDIRE è destinato agli specializzati all’estero.
Ci sarà quindi un nuovo percorso, una nuova possibilità di svolgere percorsi INDIRE presso le università convenzionate per coloro che si sono specializzati all’estero e che, alla data del 24 aprile 2025, hanno conseguito il titolo e per i quali sono già trascorsi i termini di legge previsti dal Ministero per ottenere risposta
". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Per quanto riguarda invece le specializzazioni INDIRE presso le università accreditate per i triennalisti, è prevista una proroga fino al 31 dicembre 2026
. Ci saranno dunque nuovi percorsi INDIRE anche per i triennalisti. La novità è che i tre anni di servizio sul sostegno, svolti presso scuole statali o paritarie, non dovranno più essere stati effettuati nei cinque anni precedenti
, ma, grazie all’emendamento approvato, il periodo di riferimento viene esteso a otto anni.
Si tratta di richieste avanzate da ANIEF attraverso emendamenti che sono stati accolti
, motivo per cui esprimiamo soddisfazione per il fatto che il decreto scuola li abbia recepiti", conclude Cozzetto.
"