Sentenza Corte di Cassazione conferma parole Anief: "Dopo 36 mesi bisogna assumere il personale"

"Una sentenza recente della Corte di Cassazione finalmente conferma quello che l’ANIEF dice da anni
, cioè che dopo 36 mesi bisogna assumere il personale, come prescrive già la normativa europea
. È una norma a cui l’Italia non si è voluta ancora adeguare e adesso è necessario il doppio canale
, perché quello che dice la Cassazione è che i concorsi non sono uno strumento sufficiente per fermare l’abuso del precariato
". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Ricordiamo che i contratti molto spesso sono su posti che sono vacanti e disponibili, cioè sono privi di titolare, quindi non ci sono ragioni sostitutive della supplenza e quindi potrebbero essere contratti a tempo indeterminato
. L’ANIEF ricorda che è sempre possibile ricorrere per il risarcimento per l’abuso dei contratti a tempo determinato qualora si superino i 36 mesi di contratto
e continua a insistere per attivare, riattivare anzi, il doppio canale che è stato ormai estinto e che deve essere riattivato con le GPS, perché ci sono tanti docenti, colleghi abilitati, che potrebbero essere messi in ruolo
direttamente dalle graduatorie provinciali", conclude Rosano.
"