Sentenza Corte di Cassazione conferma parole Anief: "Dopo 36 mesi bisogna assumere il personale"

"Una sentenza recente della Corte di Cassazione finalmente conferma quello che l’ANIEF dice da anni, cioè che dopo 36 mesi bisogna assumere il personale, come prescrive già la normativa europea. È una norma a cui l’Italia non si è voluta ancora adeguare e adesso è necessario il doppio canale, perché quello che dice la Cassazione è che i concorsi non sono uno strumento sufficiente per fermare l’abuso del precariato". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.

"Ricordiamo che i contratti molto spesso sono su posti che sono vacanti e disponibili, cioè sono privi di titolare, quindi non ci sono ragioni sostitutive della supplenza e quindi potrebbero essere contratti a tempo indeterminato. L’ANIEF ricorda che è sempre possibile ricorrere per il risarcimento per l’abuso dei contratti a tempo determinato qualora si superino i 36 mesi di contratto e continua a insistere per attivare, riattivare anzi, il doppio canale che è stato ormai estinto e che deve essere riattivato con le GPS, perché ci sono tanti docenti, colleghi abilitati, che potrebbero essere messi in ruolo direttamente dalle graduatorie provinciali", conclude Rosano.
