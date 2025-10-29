Rinnovo contratto scuola: da gennaio 80 euro in più di aumento e 1850 di arretrati

"Il 31 ottobre
siamo stati convocati presso l’ARAN per il rinnovo del contratto 2022-2024 del comparto Istruzione, Ricerca, AFAM e Università
. Se ci saranno le condizioni per arrivare alla firma, contiamo di chiudere almeno la parte economica entro la fine dell’anno
. In questo modo, con l’inizio del 2026, i lavoratori potranno ricevere gli arretrati e gli aumenti stipendiali previsti dal nuovo contratto". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.
"In media, un docente della scuola secondaria con anzianità tra i 15 e i 21 anni dovrebbe ottenere un aumento medio di circa 80 euro mensili a partire da gennaio 2026, così suddivisi: 62 euro sulla parte tabellare, 14 euro di RPD e 4 euro come una tantum.
Questi incrementi sono possibili grazie al DL 17, appena approvato, che ha stanziato ulteriori 241 milioni di euro per il comparto
. Inoltre, è previsto un pagamento di circa 1.850 euro di arretrati,
legato alla differenza rispetto agli stipendi attuali, che già includevano un anticipo sugli aumenti del contratto 2022-2024. Terremo informati tutti gli interessati sull’esito dell’incontro e sui passaggi successivi", conclude Cavallini.
"