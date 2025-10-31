Bancomat, Itta: mettiamo i nostri servizi in connessione con gli italiani grazie a sport e musica

"L'obiettivo di Bancomat è. Noi siamo partner delle banche e il nostro obiettivo è quello di fornire una trasformazione digitale alle banche in una dimensione che è quella dei servizi di pagamento". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione del Salone dei Pagamenti a Milano."Il progetto si chiama One Bancomat, quindi undelle banche, o attraverso l'app Bancomat o attraverso direttamente la mobile banking app delle banche", ha aggiunto."Il nostro obiettivo è quello di- ha spiegato Itta - Quale migliore modo c'è per farlo che mettersi in connessione con le passioni degli italiani. La più grande passione italiana - o una delle più grandi - è sicuramente il calcio: siamo partiti a gennaio con il primo accordo importante, che è stato siglato con Lega Serie A, di cui siamo il main partner. È stato seguito, sempre nel mondo dello sport, da un accordo molto importante con Sport e Salute, che è la piattaforma nazionale per lo sport. Insieme a Sport e Salute abbiamo lanciato un progetto meraviglioso che si chiama Illumina, che ha l'obiettivo di riqualificare delle aree urbane di tantissime città italiane"."Qui al Salone dei pagamenti abbiamo annunciato che, grazie a un accordo molto importante con Vivo Concerti - che è leader italiano nell'organizzazione di concerti di artisti italiani - e Ticket One, con obiettivi molto interessanti per i nostri consumatori: potranno usufruire di benefici quale il pre-sale dei biglietti dei grandi artisti italiani 48 ore prima o benefici esperienziali come il meet and greet con gli artisti, il backstage tour o dei VIP seat e pacchetti dedicati".Guardando all'estero, ha detto: "Abbiamo annunciato l'anno scorso al qui al Salone dei Pagamenti, ma anche al Web Summit di Lisbona, la, che è stata denominata European Payment Alliance. Insieme a Spagna e Portogallo abbiamo creato questa nuova entità e a giugno siamo partiti con un servizio commerciale che è lo sharing di denaro, il P2P: un correntista italiano, attraverso la sua banca, semplicemente utilizzando il numero di telefono può inviare del denaro ad un conoscente, amico, professionista in Spagna o in Portogallo"."Tra 10 giorni saremo al web Summit di Lisbona per annunciare l'estensione di questa partnership allae ai paesi del- ha detto Itta - E a partire dal primo trimestre del 2026 annunceremo anche un'altra importante estensione alla. La pipeline è veramente lunga di paesi e contiamo entro il 2026 di includere in questa alleanza e dare benefici a oltre 100 milioni di cittadini europei".