Scuola, riparte trattativa contratto. ANIEF punta a revisione ordinamento professionale ATA

. E' questo infatti l'impegno assunto dall'Aran e dalle organizzazioni sindacali al momento della sottoscrizione definitiva del contratto 22-24". Lo ricorda, Capo dipartimento"Come organizzazione sindacale - sottolinea - puntiamo in maniera decisa ad una rpartendo dal vertice amministrativo, proveremo a, anche nel comparto Istruzione - sezione scuola dell'nella quale inserire il Dsga, per dare compiutezza alla figura in termini giuridici ed in terminieconomici mediante".Per il sindacalista "va poiche oggi prevede anche laUna segnalazione che l'Anief aveva fatto a suo tempo al momento della sottoscrizione del contratto 19-21."Allo stesso tempo - afferma - proveremo aper quanto riguarda il ruolo del, dell'operatore. Profili chein quanto fermi a 30 anni orsono"."Il il settore ATA merita l'attenzione sotto gli aspetti economici e giuridici. Ad oggi, infatti, l'area delle elevate qualificazioniadeguatamente il ruolo del, finendo così di fatto per creare dellegià esistenti all'interno delle scuole tra le mansioni dell'uno e dell'altra figura"."A ciò si unisce ovviamente la forte richiesta, in particolar modo per il personale ATA, dell'. Su questo non possiamo fare un passo indietro", conclude il responsabile Anief.