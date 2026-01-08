Scuola, riparte trattativa contratto. ANIEF punta a revisione ordinamento professionale ATA

"Ripartiranno a breve le trattative per il rinnovo contrattuale 25-27
. E' questo infatti l'impegno assunto dall'Aran e dalle organizzazioni sindacali al momento della sottoscrizione definitiva del contratto 22-24". Lo ricorda Alberico Sorrentino
, Capo dipartimento Anief Condir
.
"Come organizzazione sindacale - sottolinea - puntiamo in maniera decisa ad una revisione dell'ordinamento professionale ATA
e
partendo dal vertice amministrativo, proveremo a chiedere l'introduzione
, anche nel comparto Istruzione - sezione scuola dell'areadelle elevate professionalità,
nella quale inserire il Dsga, per dare compiutezza alla figura in termini giuridici ed in termini
economici mediante l'introduzione di un'indennità di risultato
".
Per il sindacalista "va poi corretto il requisito di accesso,
che oggi prevede anche la laurea triennale".
Una segnalazione che l'Anief aveva fatto a suo tempo al momento della sottoscrizione del contratto 19-21.
"Allo stesso tempo - afferma - proveremo a rivisitare i profili professionali
per quanto riguarda il ruolo del collaboratorescolastico
, dell'operatore. Profili che vanno rivisti soprattutto sotto l'aspetto economico
in quanto fermi a 30 anni orsono".
"Il il settore ATA merita l'attenzione sotto gli aspetti economici e giuridici. Ad oggi, infatti, l'area delle elevate qualificazioni non consente di distinguere
adeguatamente il ruolo del funzionario con incarico ed il ruolo del funzionario senza incarico
, finendo così di fatto per creare delle conflittualità
già esistenti all'interno delle scuole tra le mansioni dell'uno e dell'altra figura".
"A ciò si unisce ovviamente la forte richiesta, in particolar modo per il personale ATA, dell'introduzione dei buoni pasto
. Su questo non possiamo fare un passo indietro", conclude il responsabile Anief.
"