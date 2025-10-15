Assunzione GPS sostegno e titolo ITP, Approvati in commissione emendamenti Anief

"La VII Commissione ha approvato gli emendamenti proposti dal sindacato ANIEF
- per mezzo del presidente Marcello Pacifico - sulla proroga dei corsi INDIRE
sull'astensione della GPS Sostegno sulla validità del titolo ITP. I corsi INDIRE potranno concludersi entro il 2026
, un passo fondamentale per garantire la continuità formativa". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.
"Per quanto riguarda i docenti con contratti triennali
, sarà possibile valorizzare come servizio utile gli ultimi otto anni, compreso l’anno scolastico in corso
. Inoltre, è stato ampliato il numero di specializzati all’estero
che potranno essere ammessi: potranno partecipare anche coloro che abbiano conseguito il titolo e presentato domanda di riconoscimento o contenzioso entro il 24 aprile 2025. Un’altra misura significativa riguarda gli ITP (Insegnanti Tecnico-Pratici)
: il diploma continuerà a essere valido per la partecipazione ai concorsi fino al 2026. È stata infine prorogata per un ulteriore anno la possibilità di utilizzare le graduatorie GPS di prima fascia sostegno
per le immissioni in ruolo.
Attendiamo ora l’esito dell’esame in VII Commissione della proposta di legge S.545, presentata dalla senatrice Bucalo, che punta alla riforma complessiva del sistema di reclutamento
nella scuola", conclude Cavallini.
"