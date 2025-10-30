Carta Docenti anche ai precari al 30 giugno - Anief importante vittoria del nostro sindacato

Con ilviene finalmente introdotta una misura attesa da tempo: il. Si tratta di una. Sono tante le sentenze che ci hanno dato ragione", dichiara"Resta ancora possibileper tutti quei docenti che, pur avendo contratti al 30 giugno, non avevano potuto beneficiare del bonus. Con questa novità si raggiunge un traguardo significativo:. ANIEF esprime quindi grande soddisfazione rispetto all'argomento e annuncia che continuerà a vigilare affinché anche i docenti che in passato hanno avuto contratti al 30 giugno o supplenze brevialla Carta del Docente", conclude Cozzetto.