Carta Docenti anche ai precari al 30 giugno - Anief importante vittoria del nostro sindacato

Con il decreto scuola
viene finalmente introdotta una misura attesa da tempo: il riconoscimento della Carta del Docente anche ai docenti precari con contratto fino al 30 giugno
. Si tratta di una battaglia che il sindacato ANIEF ha vinto in tribunale
. Sono tante le sentenze che ci hanno dato ragione", dichiara Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Resta ancora possibile presentare ricorso per gli anni passati,
per tutti quei docenti che, pur avendo contratti al 30 giugno, non avevano potuto beneficiare del bonus. Con questa novità si raggiunge un traguardo significativo: la parità di diritti tra personale di ruolo e personale precario
. ANIEF esprime quindi grande soddisfazione rispetto all'argomento e annuncia che continuerà a vigilare affinché anche i docenti che in passato hanno avuto contratti al 30 giugno o supplenze brevi possano ottenere in tribunale il riconoscimento del proprio diritto
alla Carta del Docente", conclude Cozzetto.
"