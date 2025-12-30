Scuola, avanti con semplificazione amministrativa; ANIEF contro aggravio compiti Dsga

"Proseguono al Ministero dell'Istruzione i tavoli di semplificazione amministrativa.
La scorsa settimana, oggetto del tavolo tecnico sono stati il piano dei flussi di cassa e gli agenti contabili.
Sul primo tema, l'amministrazione ha garantito che le scuole saranno supportate nell'approvazione del piano dei flussi, che non dovrà essere trasmesso ad alcun ente controllore
, ma semplicemente tenuto agli atti delle istituzioni scolastiche. Saranno poi i revisori dei conti a verificare l'effettivo adempimento da parte delle scuole". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, Capo Dipartimento Condir-Anief.
"Più problematica la questione connessa agli agenti contabili,
dove, come organizzazione sindacale, abbiamo contestato le continue vessazioni da parte di diverse sezioni territoriali della Corte dei Conti, in particolare a danno dei DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi). A questa figura viene chiesta dalla Corte dei Conti la resa del conto giudiziale, in quanto i DSGA sono consegnatari dei beni.
Come organizzazione sindacale abbiamo sottolineato che, nel momento in cui i beni vengono assegnati ai laboratori o alle aule e comunque escono dalla custodia del DSGA, sussiste solo l'obbligo di vigilanza;
pertanto, verrebbe meno l'obbligo di resa del conto giudiziale.
Per questo motivo abbiamo chiesto all’amministrazione di intervenire a monte, modificando l’adempimento ed evitando la resa del conto da parte dei DSGA.
In ogni caso, l’occasione è stata utile per ribadire i numerosi adempimenti posti a carico di questa figura e le rilevanti responsabilità, aumentate notevolmente nel corso degli anni, alle quali deve necessariamente corrispondere un adeguato riconoscimento sotto il profilo economico e giuridico.
Abbiamo inoltre segnalato all’amministrazione che la semplificazione deve partire dalla stessa gestione amministrativa programmata dall’amministrazione centrale.
Riteniamo inammissibile la trasmissione delle assegnazioni di risorse nell’ultimo mese dell’esercizio finanziario, in palese violazione del decreto 129. Infine, siamo ancora in attesa di atti concreti per eliminare Passweb
come adempimento posto a carico delle istituzioni scolastiche", conclude Sorrentino.
