Carta docenti 2025/26: Anief ricorda le nuove regole e le modalità per ricorrere

"Per il 2025-26 la carta del docente è stata riconosciuta per legge anche ai docenti con contratto al 30 giugno oltre che al 31 agosto. Questa è una vittoria del sindacato Anief che ha ottenuto giustizia nei tribunali italiani ed europei e ora, appunto, si attende ladetermina dell'importo perché con le nuove regole ci sarà un decreto annuale da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno con cui il Ministero stabilirà l'importo della carta del docente". È quanto fa sapere"Il nostro sindacato – prosegue– si sta impegnando perché ci siano nuovi finanziamenti in modo che l'importo resti di 500 euro. Con l'estensione dei beneficiari ci sono anche novità rispetto alle regole per la gestione della carta: l'acquisto di computer e software sarà consentito ogni 4 anni, quindi da quest'anno anche con il residuo hardware e software si possono comprare, ma poi sarà possibile acquistarli nuovamente dopo altri 4 anni. Chi dovesse aver acquistato hardware e software lo scorso anno, potrà comunque riacquistarli quest'anno perché la nuova regola parte dall'anno scolastico 25-26. Il nostro sindacato ricorda però che quanti dovessero aver avuto un contratto al 30 giugno negli anni passati mantengono il diritto a ottenere la carta del docente aderendo al nostro ricorso".