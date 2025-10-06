Scuola, al voto domani emendamenti sollecitati da Anief su reclutamento e formazione

"Domani saranno al voto alcuni emendamenti
molto importanti sul reclutamento e la formazione del personale scolastico, in particolare riguardo: la possibilità di prorogare fino al 2026 le assunzioni da GPS su posti di sostegno
, previsto finora dalla legge solo fino al 2025. La proroga dei corsi Indire,
anch’essi attualmente previsti fino al 2025. Questi percorsi sono fondamentali perché garantiscono la specializzazione del personale
che insegna su sostegno; senza di essa, infatti, non è possibile stabilizzare i docenti. La proroga fino al 2026 dei titoli per gli ITP
che non hanno ancora conseguito la laurea triennale. Considerando anche l’estensione delle risorse del PNRR
, la proroga ha senso sia per la partecipazione ai TFA sia ai concorsi". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Sul reclutamento, è altrettanto importante che le graduatorie dei concorsi vengano pubblicate integralmente,
includendo tutti coloro che hanno superato tutte le prove. In questo modo, tutti possono essere assunti secondo il proprio merito. Ricordiamo che i candidati che hanno superato i concorsi hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dalla normativa (7 su 10)
, quindi non è chiaro perché dovrebbero rifare il concorso per essere assunti", conclude Rosano.
