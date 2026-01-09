Scuola, da gennaio saranno pagati gli aumenti di stipendio per docenti e ATA

"Già da qualche giorno è possibile consultare sul, l’importo netto dello. Ricordo che, al netto degli anticipi del rinnovo del contratto 2022-2024". Lo ha dichiarato"Tuttavia, bisogneràin cui sarà possibile visualizzare anche gli effetti della Legge Finanziaria 2026, con l’applicazione del trattamento integrativo, il cosiddetto bonus IRPEF, che può essere più o meno favorevole al lavoratore in base alla specifica fascia di reddito., nelle competenze fisse, la voce "", che rifletterà l’aumento previsto grazie alla firma del contratto 2022-2024.Entroper gli arretrati relativi a questa nuova tornata contrattuale. Gli importi medi si aggireranno intorno. Restiamo in attesa di iniziare a breve la prossima trattativa per il contratto nazionale 2025-2027", conclude Cavallini.