Scuola, da gennaio saranno pagati gli aumenti di stipendio per docenti e ATA

"Già da qualche giorno è possibile consultare sul portale NoiPA, nella sezione "Consultazioni pagamenti"
, l’importo netto dello stipendio dei lavoratori relativo a gennaio 2026
. Ricordo che da gennaio 2026 è previsto un aumento lordo medio di circa 150 euro per i docenti e di 114-115 euro per il personale ATA
, al netto degli anticipi del rinnovo del contratto 2022-2024". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief
.
"Tuttavia, bisognerà attendere metà mese per la pubblicazione dello Statino,
in cui sarà possibile visualizzare anche gli effetti della Legge Finanziaria 2026, con l’applicazione del trattamento integrativo, il cosiddetto bonus IRPEF, che può essere più o meno favorevole al lavoratore in base alla specifica fascia di reddito. Invito tutti a consultare i cedolini e a controllare
, nelle competenze fisse, la voce "Stipendio tabellare
", che rifletterà l’aumento previsto grazie alla firma del contratto 2022-2024.
Entro febbraio ci sarà inoltre un'emissione straordinaria
per gli arretrati relativi a questa nuova tornata contrattuale. Gli importi medi si aggireranno intorno ai 1.500 euro per i docenti e ai 1.300 euro per il personale ATA
. Restiamo in attesa di iniziare a breve la prossima trattativa per il contratto nazionale 2025-2027", conclude Cavallini.
"