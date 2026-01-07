Scuola, le ferie durante la sospensione delle lezioni non sono obbligatorie

"Si parla in questi giorni di ferie, ferie perché durante il periodo natalizio, ma anche durante i periodi di Pasqua, molto spesso nelle scuole ci sono delle circolari in cui i dirigenti invitano, sottolineiamo invitano, i docenti a ricorrere alle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. Ecco, ricordiamo che si tratta di un invito
: nessuno è obbligato a prendere le ferie durante i periodi di sospensione
. Però, sicuramente, se è stato avvisato saprà che perderà il suo diritto alle ferie in quel periodo se non vengono richieste
". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Sicuramente però c’è questo aspetto: intanto i dirigenti non possono mettere in ferie d’ufficio, quindi è illegittimo
– questo lo dice la Cassazione – che il dirigente collochi in ferie d’ufficio il personale scolastico
. Inoltre rimane sempre il fatto che, qualora i docenti non siano stati informati della possibilità di usufruire di un periodo di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, quindi le vacanze di Natale, le vacanze di Pasqua o i periodi che intercorrono tra la fine dell’anno scolastico e il termine delle attività didattiche, in questi periodi è sempre possibile prendere ferie.
Ma se non veniamo informati e quindi non le perdiamo, maturiamo invece il diritto al risarcimento e questo vale per gli ultimi dieci anni.
Quindi, qualora non siamo stati informati del nostro diritto a fruire delle ferie nei periodi di sospensione, possiamo assolutamente far valere il diritto al risarcimento,
che si aggira intorno a mille euro al mese, e possiamo ricorrere con ANIEF per ottenere lo spettante economico per gli ultimi dieci anni", conclude Rosano.
