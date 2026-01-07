Milano 17:35
Scuola, le ferie durante la sospensione delle lezioni non sono obbligatorie

"Si parla in questi giorni di ferie, ferie perché durante il periodo natalizio, ma anche durante i periodi di Pasqua, molto spesso nelle scuole ci sono delle circolari in cui i dirigenti invitano, sottolineiamo invitano, i docenti a ricorrere alle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. Ecco, ricordiamo che si tratta di un invito: nessuno è obbligato a prendere le ferie durante i periodi di sospensione. Però, sicuramente, se è stato avvisato saprà che perderà il suo diritto alle ferie in quel periodo se non vengono richieste". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.

"Sicuramente però c’è questo aspetto: intanto i dirigenti non possono mettere in ferie d’ufficio, quindi è illegittimo – questo lo dice la Cassazione – che il dirigente collochi in ferie d’ufficio il personale scolastico. Inoltre rimane sempre il fatto che, qualora i docenti non siano stati informati della possibilità di usufruire di un periodo di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, quindi le vacanze di Natale, le vacanze di Pasqua o i periodi che intercorrono tra la fine dell’anno scolastico e il termine delle attività didattiche, in questi periodi è sempre possibile prendere ferie.

Ma se non veniamo informati e quindi non le perdiamo, maturiamo invece il diritto al risarcimento e questo vale per gli ultimi dieci anni. Quindi, qualora non siamo stati informati del nostro diritto a fruire delle ferie nei periodi di sospensione, possiamo assolutamente far valere il diritto al risarcimento, che si aggira intorno a mille euro al mese, e possiamo ricorrere con ANIEF per ottenere lo spettante economico per gli ultimi dieci anni", conclude Rosano.
