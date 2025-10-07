Scuola, Anief boccia nuovi criteri determinazione organici ATA

"Si è appena concluso al Ministero dell'Istruzione
il confronto sul decreto che rivede i criteri per la definizione delle tabelle degli organici ATA.
Come organizzazione sindacale ANIEF, abbiamo fermamente condannato i tagli previsti dalla scorsa manovra finanziaria e la revisione delle tabelle proposta dall’Amministrazione
". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, Capo Dipartimento Anief - Condir.
"Pur riconoscendo uno sforzo sistemico, riteniamo che i numeri presentati siano del tutto insufficienti a garantire un’adeguata vigilanza nelle scuole,
in particolare per quanto riguarda i collaboratori scolastici. È inoltre inaccettabile che non ci sia ancora la garanzia che venga assegnato almeno un collaboratore per plesso
. Anche il numero degli assistenti amministrativi risulta inadeguato rispetto al carico di lavoro attuale delle segreterie scolastiche, sempre più oberate da pratiche e adempimenti burocratici.
Per quanto riguarda i funzionari amministrativi, il numero previsto di 899 unità derivanti da progressioni verticali è del tutto insufficiente
: siamo ben lontani dall’obiettivo di avere almeno due funzionari per istituto, con una chiara definizione dei compiti, dei profili e delle responsabilità, soprattutto in relazione alla distinzione tra funzionari con e senza incarico.
Un secondo punto discusso è stato quello relativo alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia
, per l’abuso dei contratti a termine nel personale ATA. I numeri sono preoccupanti
e richiedono un intervento tempestivo da parte del legislatore. È necessario cambiare radicalmente il sistema di reclutamento
, ma partendo da un riconoscimento chiaro dei nuovi livelli retributivi: il personale ATA, infatti, è ancora in fondo alla classifica delle retribuzioni nella Pubblica Amministrazione", conclude Sorrentino.
"