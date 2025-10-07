Milano 7-ott
Scuola, Anief boccia nuovi criteri determinazione organici ATA

"Si è appena concluso al Ministero dell'Istruzione il confronto sul decreto che rivede i criteri per la definizione delle tabelle degli organici ATA. Come organizzazione sindacale ANIEF, abbiamo fermamente condannato i tagli previsti dalla scorsa manovra finanziaria e la revisione delle tabelle proposta dall’Amministrazione". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, Capo Dipartimento Anief - Condir.

"Pur riconoscendo uno sforzo sistemico, riteniamo che i numeri presentati siano del tutto insufficienti a garantire un’adeguata vigilanza nelle scuole, in particolare per quanto riguarda i collaboratori scolastici. È inoltre inaccettabile che non ci sia ancora la garanzia che venga assegnato almeno un collaboratore per plesso. Anche il numero degli assistenti amministrativi risulta inadeguato rispetto al carico di lavoro attuale delle segreterie scolastiche, sempre più oberate da pratiche e adempimenti burocratici.

Per quanto riguarda i funzionari amministrativi, il numero previsto di 899 unità derivanti da progressioni verticali è del tutto insufficiente: siamo ben lontani dall’obiettivo di avere almeno due funzionari per istituto, con una chiara definizione dei compiti, dei profili e delle responsabilità, soprattutto in relazione alla distinzione tra funzionari con e senza incarico.

Un secondo punto discusso è stato quello relativo alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia, per l’abuso dei contratti a termine nel personale ATA. I numeri sono preoccupanti e richiedono un intervento tempestivo da parte del legislatore. È necessario cambiare radicalmente il sistema di reclutamento, ma partendo da un riconoscimento chiaro dei nuovi livelli retributivi: il personale ATA, infatti, è ancora in fondo alla classifica delle retribuzioni nella Pubblica Amministrazione", conclude Sorrentino.
