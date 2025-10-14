Scuola, Anief non condivide risoluzione Sasso su consenso informato per attività religiose

Il sindacato della scuola Anief non condivide la risoluzione Sasso
(Lega), che prevede il consenso informato dei genitori
rispetto alle attività scolastiche a contenuto religioso
. E' quanto afferma in una intervista Daniela Rossano
, Segretario generale Anief, al termine di una riunione sul tema.
"Abbiamo appena finito la discussione sulla risoluzione Sasso che prevede la il consenso informato su tutte le iniziative scolastiche che hanno a che fare con la religione", ha spiegato la sindacalista, aggiungendo "la nostra posizione
deve essere quella di ricordare che gli organi collegiali
, il Consiglio di Istituto innanzitutto, prevedono già la presenza dei genitori
e che questa ingerenza non è per nulla opportuna, poiché già è prevista l'autorizzazione delle famiglie per la partecipazione alle iniziative fuori dalla scuola".
"Non si comprende perché debba essere previsto un consenso specifico
solo per le iniziative che hanno a che fare con la religione - prosegue Rossano - e anzi deve essere incoraggiata l'esperienza multi-culturale".
"Non possono alcuni fatti di cronaca circoscritti diventare motivo per limitare in qualche modo e contrapporre la scelta delle famiglie che -ripetiamo - sono già coinvolte all'interno degli organi collegiali della scuola. In questo modo, si rischia di limitare le libertà di insegnamento dei docenti
", conclude la delegata Anief.
"