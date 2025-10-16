Educazione sessuale: Anief ritiene inopportuno escludere la scuola media di primo grado

"E di ieri pomeriggio la notizia che è stato approvato un emendamento in settima commissione cultura
che ha a che fare con l'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole
. In particolare, l'emendamento prevede che da questo insegnamento sia esclusa la scuola media
, la scuola secondaria di primo grado". E' quanto afferma Daniela Rosano
, Segretaria generale dell'Anief
.
"Riteniamo veramente inopportuno questo intervento
, significa tornare indietro. - sottolinea la sindacalista - E poi bisogna ricordare che l'offerta culturale a cui hanno accesso i ragazzi
, già a partire dalle scuole elementari, è decisamente più pericolosa dell'educazione sessuale
che può essere prevista nelle scuole e, dunque, è meglio, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, fare in modo che questo insegnamento sia previsto già a partire dalla scuola media, che non può essere esclusa, vorrebbe dire veramente tornare indietro".
"Sappiamo che c'è un'altra proposta
in corso al Senato per formare i docenti sulle tematiche
che hanno a che fare con l'affettività, con l'inclusione, con la non violenza, con la risoluzione dei conflitti. - prosegue Rosano - Sono iniziative di formazione rivolte ai docenti
che ovviamente dovranno essere svolte sempre secondo il nostro contratto, quindi all'interno delle ore che sono previste per il
servizio. Però, non si può chiedere ai docenti curriculari di insegnare tutto, sapere tutto
, perché è impossibile che abbiano competenza su tutte le materie per cui non hanno un percorso di studi così articolato".
"E dunque è urgente che questo provvedimento inopportuno venga ritirato, rimodulato
, perché è necessaria quanto mai oggi la
presenza di questo insegnamento all'interno del curricolo degli studenti", conclude.
"