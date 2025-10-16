Educazione sessuale: Anief ritiene inopportuno escludere la scuola media di primo grado

"E di ieri pomeriggio la notizia che è stato approvato unche ha a che fare con. In particolare, l'emendamento prevede che da questo insegnamento sia, la scuola secondaria di primo grado". E' quanto afferma, Segretaria generale dell'"Riteniamo veramente, significa tornare indietro. - sottolinea la sindacalista - E poi bisogna ricordare che, già a partire dalle scuole elementari, è decisamenteche può essere prevista nelle scuole e, dunque, è meglio, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, fare in modo che questo insegnamento sia previsto già a partire dalla scuola media, che non può essere esclusa, vorrebbe dire veramente tornare indietro"."Sappiamo che c'èin corso al Senato perche hanno a che fare con l'affettività, con l'inclusione, con la non violenza, con la risoluzione dei conflitti. - prosegue Rosano - Sonoche ovviamente dovranno essere svolte sempre secondo il nostro contratto, quindi all'interno delle ore che sono previste per ilservizio. Però,, perché è impossibile che abbiano competenza su tutte le materie per cui non hanno un percorso di studi così articolato"."E dunque è urgente che questo, perché è necessaria quanto mai oggi lapresenza di questo insegnamento all'interno del curricolo degli studenti", conclude.