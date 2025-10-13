Scuola, percorsi abilitanti: al via l'offerta formativa 2025/26

"Per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado per una determinata materia, la normativa vigente prevede il conseguimento di un percorso di formazione abilitante di durata variabile tra 30 e 60 CFU
, in base ai requisiti posseduti dal candidato. Secondo le informazioni trasmesse dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal Ministero dell’Istruzione, i percorsi relativi all’anno accademico 2025-2026 sono attualmente in fase di definizione". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Entro il mese di ottobre 2025, le università dovranno elaborare la propria offerta formativa
e presentare la richiesta di autorizzazione al Ministero dell’Università
. Successivamente, lo stesso Ministero procederà con l’accreditamento dei nuovi percorsi, i quali saranno avviati tramite bandi ufficiali entro l’inizio del 2026
. I percorsi abilitanti dovranno concludersi entro giugno 2026, consentendo così ai partecipanti di accedere all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze
(GPS)", conclude Cozzetto.
