Reclutamento, Anief:" con continuità nella scuola accesso al ruolo senza concorso ma da graduatorie"

"Tra le proposte che il nostro sindacato porta avanti da sempre c’è quella diche preveda un. Benissimo i concorsi e le procedure concorsuali, ma è necessario che ilche da anni insegna nella scuola pubblica, possa avere un accesso all’immissione in ruolo anche attraverso una graduatoria per titoli". Lo ha dichiarato"C’era una procedura straordinaria, che chiediamo venga estesa, e che prevedeva l’assunzione da: questo è stato però l’ultimo anno. Da tempo chiediamo che le GPS vengano utilizzate non solo per il sostegno, ma, trasformandole in una procedura ordinaria. In questo modo, chi lavora da anni nella scuola pubblica, conclude Cozzetto.