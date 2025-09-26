Reclutamento, Anief:" con continuità nella scuola accesso al ruolo senza concorso ma da graduatorie"

"Tra le proposte che il nostro sindacato porta avanti da sempre c’è quella di introdurre finalmente una procedura di reclutamento
che preveda un doppio canale
. Benissimo i concorsi e le procedure concorsuali, ma è necessario che il personale precario,
che da anni insegna nella scuola pubblica, possa avere un accesso all’immissione in ruolo anche attraverso una graduatoria per titoli". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, Segretario Generale Anief.
"C’era una procedura straordinaria, che chiediamo venga estesa, e che prevedeva l’assunzione da GPS sostegno
: questo è stato però l’ultimo anno. Da tempo chiediamo che le GPS vengano utilizzate non solo per il sostegno, ma anche per il posto comune
, trasformandole in una procedura ordinaria. In questo modo, chi lavora da anni nella scuola pubblica potrebbe accedere al ruolo senza dover dimostrare altro e senza sottoporsi a nuovi concorsi"
, conclude Cozzetto.
