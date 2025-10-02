Milano 17:35
Scuola: al tavolo su arretrati MOF Anief chiede risorse per ATA e Dsga

"Si è appena concluso al Ministero dell'Istruzione del Merito un importante tavolo sull'economie MOF degli anni precedenti". E' quanto affermato da Alberico Sorrentino, Capo dipartimento Anief ConDir, a proposito delle eccedenze del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (Fondo MOF).

"Si è discusso di della destinazione di 31,8 milioni di euro, come da dichiarazione congiunta firmata lo scorso anno. -a ha spiegato il sindacalista - L'Anief ha ribadito la necessità di dare un segnale al personale ATA, troppo spesso dimenticato dall'amministrazione e dalle organizzazioni sindacali, puntando al raddoppio dell'indennità di direzione parte variabile dei Dsga e chiedendo appunto uno stanziamento specifico pari ad 8 milioni di euro e il riconoscimento di un "una tantum", in virtù del nuovo ordinamento professionale, da riconoscere al personale ATA. Abbiamo richiesto la destinazione di 5 milioni di euro agli incarichi specifici e a quel personale destinatario dei collaboratori scolastici che si occupano dell'assistenza agli alunni H".

"È stata l'occasione per chiedere al capo dipartimento novità sulla certificazione dei risparmi di spesa del dimensionamento scolastico da destinare all'indennità dei Dsga. Allo stato, il MEF non ha comunicato economie, per cui abbiamo chiesto
all'amministrazione un impegno ulteriore a reperire risorse per dare compiutezza a quelle parole contenute nell'atto di indirizzo dove si parla ancora una volta di valorizzazione del profilo professionale del Dsga", ha concluso Sorrentino.

"
