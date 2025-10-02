Scuola: al tavolo su arretrati MOF Anief chiede risorse per ATA e Dsga

"Si è appena concluso al Ministero dell'Istruzione del Merito
un importante tavolo sull'economie MOF degli anni precedenti
". E' quanto affermato da Alberico Sorrentino
, Capo dipartimento Anief ConDir
, a proposito delle eccedenze del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (Fondo MOF).
"Si è discusso di della destinazione di 31,8 milioni di euro,
come da dichiarazione congiunta firmata lo scorso anno. -a ha spiegato il sindacalista - L'Anief
ha ribadito la necessità di dare un segnale al personale ATA
, troppo spesso dimenticato dall'amministrazione e dalle organizzazioni sindacali, puntando al raddoppio dell'indennità di direzione parte variabile dei Dsga
e chiedendo appunto uno stanziamento specifico pari ad 8 milioni di euro
e il riconoscimento di un "una tantum",
in virtù del nuovo ordinamento professionale, da riconoscere al personale ATA.
Abbiamo richiesto la destinazione di 5 milioni
di euro agli incarichi specifici
e a quel personale destinatario dei collaboratori scolastici che si occupano dell'assistenza agli alunni H
".
"È stata l'occasione per chiedere al capo dipartimento novità
sulla certificazione dei risparmi di spesa del dimensionamento scolastico
da destinare all'indennità dei Dsga. Allo stato, il MEF non ha comunicato economie
, per cui abbiamo chiesto
all'amministrazione un impegno ulteriore a reperire risorse
per dare compiutezza a quelle parole contenute nell'atto di indirizzo dove si parla ancora una volta di valorizzazione del profilo professionale del Dsga
", ha concluso Sorrentino.
"