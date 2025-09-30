Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:49
24.653 +0,17%
Dow Jones 21:49
46.374 +0,13%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

Anief, nella proposta di legge Bucalo conferma nei ruoli dei docenti assunti con riserva

Torna alla pagina dei Video
"Nell’audizione al Senato in corso oggi, l’ANIEF ha illustrato le proprie proposte riguardo al disegno di legge Bucalo, che introduce il doppio canale di reclutamento e la possibilità, per i vincitori e gli idonei dei concorsi, di rimanere inseriti nelle graduatorie utili alle future immissioni in ruolo. Il provvedimento affronta anche la questione dei docenti assunti con riserva a seguito di contenzioso e già in servizio dopo aver superato l’anno di prova. Molti di loro, a causa dell’esito sfavorevole del contenzioso, sono stati licenziati". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.

"Per ANIEF, questi insegnanti devono essere reintegrati nei ruoli: il superamento dell’anno di prova rappresenta infatti una garanzia di idoneità e regolarizza la loro posizione. Si tratta di una battaglia che il sindacato porta avanti da anni e che si auspica possa trovare una giusta soluzione proprio attraverso questa proposta di legge", conclude Cozzetto.
Condividi
"
Altri Video
```