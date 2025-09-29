Scuola, in discussione decreto su formazione e reclutamento per risolvere piaga precariato

"È in corso di discussione il disegno di legge
che si occupa di formazione e reclutamento. Il provvedimento prevede finalmente il doppio canale di reclutamento
, richiesto da tempo da Anief, già prima dell’avvio del PNRR: un accesso dalle GPS sia per i posti comuni che per quelli di sostegno, comprendendo anche il personale non abilitato
, che potrà successivamente conseguire l’abilitazione". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Inoltre, si propone l’estensione dei percorsi di sostegno,
così da permettere a tutti coloro che hanno maturato tre annualità di servizio di abilitarsi, senza i limiti numerici previsti dal TFA. È prevista anche l’estensione agli idonei del PNRR
, considerato che gli idonei ordinari sono già stati tutti assorbiti, e la possibilità di reintegro per chi è stato licenziato a seguito di un provvedimento giudiziario, nell’ottica di garantire il corretto funzionamento della scuola e della pubblica amministrazione. L’obiettivo di questo DDL è affrontare in modo strutturale il problema del precariato
: oggi si contano oltre 250.000 docenti precari, e i concorsi non si sono dimostrati strumenti sufficienti", conclude Rosano.
"