1 minuto in Borsa 21 ottobre 2022 - [video]

Leonardo

Moncler

spread

, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.di Piazza Affari, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,18%. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,30%.Aumenta di poco lo, che si porta a +236 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,86%.Tra glirilevanti, nel Regno Unito, il valore delle Vendite al Dettaglio è -1,4%. Martedì l'agenda della Germania prevede la pubblicazione dell'Indice IFO, e si attende dalla Cina l'annuncio del PIL. I mercati sono in attesa del PMI composito degli Stati Uniti, in previsione lunedì.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 11.001,75 punti.