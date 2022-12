Scuola, Governo approva il milleproroghe. Anief chiede modifiche in Parlamento.

, che purtroppo stiamo conoscendo solo dal comunicato del governo, visto che il testo non è ancora uscito in Gazzetta Ufficiale". Lo afferma, Presidente del sindacato della scuola"Se confermate queste mancanze, purtroppo, bisognerà intervenire in maniera pesante conche, quand'anche approvati, potranno entrare in vigore soltanto a fine febbraio. - spiega il sindacalista - Gli emendamenti certamente più urgenti riguardavano e riguardano il, visto che serviva una proroga all'attuale sistema, ma anche il, visto che l'organico aggiuntivo non è stato riconfermato ed ha messo in seria difficoltà le scuole ma era atteso anche da tutto il personale anche per sviluppare il PNRR"."Per non parlare - prosegue Pacifico - dei tanti: le graduatorie di merito che devono essere portate ad esaurimento e le graduatorie dell'ultimo concorso straordinario che devono essere integrate. E poi i tanticon la proroga dei contratti che sono in scadenza o che hanno portato al licenziamento"."Sono queste soloin questo periodo di vacanza e speravamo che il governo le portasse avanti. A questo punto non ci resta chead unase sarà confermato", conclude il Presidente del sindacato.