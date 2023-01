1 minuto in Borsa 24 gennaio 2023 - [video]

materie prime

. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.In luce sul listino milanese il comparto(+1,67%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto(-1,27%).Consolida i livelli precedenti lo, attestandosi a +183 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,99%.Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PMI composito. I mercati sono in attesa dell'Indice IFO della Germania, in previsione domani. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione ancora domani nel pomeriggio. Si attende sempre dagli Stati Uniti la diffusione del PIL, previsto giovedì.