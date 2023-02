1 minuto in Borsa 8 febbraio 2023 - [video]

Saipem

Banco BPM

petrolio

, che si muovono sulla stessa onda rialzista.Tra idi Milano, in evidenza(+6,67%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -2,12%.Nel comparto energetico, lieve aumento per il, che mostra un rialzo dello 0,93%.Tra glirilevanti, in Italia, il valore delle Vendite al Dettaglio è -0,2%. Domani nel pomeriggio sono in programma dalla Germania la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dagli Stati Uniti quella delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.Ancora negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.