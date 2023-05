1 minuto in Borsa 24 maggio 2023 - [video]

Mediobanca

Leonardo

petrolio

. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.di Milano, troviamo(+1,62%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,54%.Sulla piattaforma americana del CME, ilè sostanzialmente stabile su 73,92 punti.Tra ledi maggior peso, pubblicato, pari a 91,7 punti, e, pari a 8,7%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa del PIL della Germania, in previsione domani.