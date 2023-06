1 minuto in Borsa 21 giugno 2023 - [video]

Unicredit

Pirelli

petrolio

Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,31%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,03%.Nel comparto energetico, lieve aumento delche sale a 71,22 punti.Tra lepiù importanti, annunciati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 8,7%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. In Spagna venerdì i mercati sono in attesa del PIL.