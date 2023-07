1 minuto in Borsa 4 luglio 2023 - [video]

media

bancario

spread

, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore(+1,74%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto(-0,75%).Pesante l'aumento dello, che si attesta a +169 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,16%.Domani si attende dall'Unione Europea l'annuncio sul PMI composito, e dalla Francia la diffusione della Produzione industriale. Giovedì, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio. È previsto sempre giovedì dagli Stati Uniti l'annuncio degli Occupati ADP.