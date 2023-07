1 minuto in Borsa 6 luglio 2023 - [video]

tecnologia

Euro / Dollaro USA

, mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei.Forte nervosismo a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto(-2,81%).Tra i principali cambi, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%.Tra ledi maggior peso, in Unione Europea, il valore delle Vendite al Dettaglio è 0%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP, del PMI servizi e dell'ISM non manifatturiero.