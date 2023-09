1 minuto in Borsa 6 settembre 2023 - [video]

Prysmian

Banca MPS

petrolio

, colpiti da vendite sparse.di Piazza Affari, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,04%. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,45%.Nel comparto energetico, seduta in frazionale ribasso per il, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,29%.Tra ledi maggior peso, distribuito il dato sulle Vendite al Dettaglio dell'Unione Europea, pari a -0,2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito, del PMI servizi e dell'ISM non manifatturiero.