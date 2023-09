1 minuto in Borsa 8 settembre 2023 - [video]

Iveco

Fineco

spread

, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.Tra idi Milano, in evidenza(+1,77%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,65%.Lieve peggioramento dello, che sale a +174 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,33%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicato, pari a 0,8%, e, pari a 6,1%. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell'Italia, in previsione lunedì. Martedì è in programma il dato sull'Indice ZEW della Germania.