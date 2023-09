Il punto sulle commodities 18 settembre 2023 - [video]

petrolio

greggio

benzina verde

carburante

Dutch TTF Natural Gas

Dutch TTF Natural Gas

grano

mais

granoturco

Soia

derivato sui semi di soia

oro

metallo giallo

Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,40%. Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 92,39. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 96,19.Brillante rialzo per la, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,27%. Lo scenario delche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 2,705. Tecnicamente si attende un proseguimento della trendline ribassista.Settimana decisamente positiva per il, che ha terminato in rialzo del 5,54%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 38,04, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,98. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 41,09.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 6,74%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta del supporto individuato a 590,61. Lo spunto rialzista di breve è indicativo di un cambiamento del trend.Effervescente il, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva dell'1,66%. Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 484,73, mentre il supporto più immediato si intravede a 461,49. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro.Ribasso composto e controllato per la, che archivia la settimana in flessione dello 0,91%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 1.324,42. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che chiude la settimana con un timido +0,24%. Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.929,4, mentre il primo supporto è stimato a 1.912,36. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista.