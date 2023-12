1 minuto in Borsa 11 dicembre 2023 - [video]

Fineco

DiaSorin

oro

Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 4,41%. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,71%.Tra le principali materie prime, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,40%.Si attende domani dal Regno Unito la diffusione del Tasso di Disoccupazione e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Ancora domani, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice ZEW. Sempre domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.