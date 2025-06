Buongiorno dalla Borsa 4 giugno 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

, con ilche ha messo a segno un +0,51%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,79% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.lievita dello 0,80% e archivia la seduta a 37.7https://youtu.be/pC9RSlWNgco47,4 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,84%, terminando la sessione a 10.141,5 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,6%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,30%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,72% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene del 3,66%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio degli Occupati ADP, delle Scorte di Petrolio e dell'ISM non manifatturiero. Sempre stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicato il PMI composito.