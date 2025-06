Buongiorno dalla Borsa 3 giugno 2025 - [video]

Dow Jones

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 42.305,48 punti; al contrario, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 21.491,75 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,06%, terminando le negoziazioni a 37.446,8 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,14%, archiviando la seduta a 10.054,8 punti.. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,30%; composta, che cresce di un modesto +0,3%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,25%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,80%. Contenuto ribasso per, che mostra una flessione dell'1,45%.È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio del Tasso di Disoccupazione. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, in previsione sempre stamattina. I mercati sono in attesa del PMI composito sempre dell'Unione Europea, in previsione domani.