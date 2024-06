Scuola, università e ricerca: le proposte di Anief presentate in parlamento

"È importante modificare il testo in discussione presso la Camera dei Deputati.che riguardano certamente. Noi riteniamo che la continuità didattica si possa ottenere solo trasformando i posti in deroga in organici di diritto e poi assumendo tutti gli insegnanti specializzati, piuttosto che farli scegliere come precari dalle famiglie dei presidi in maniera incostituzionale". Lo dichiara"Certamente, anche il tema dei concorsi deve essere allargato. È molto importante se hanno sostenuto l'anno di prova che riabbiano nel loro ruolo. Poi certamente, ci sono delleA nostro avviso deve essere introdotta l'sin dai primi anni della scuola elementare. Questo per noi è un caposaldo, perché è fondamentale per la crescita delle nostre bambine e dei nostri bambini", continua Pacifico."Sull'è importante anche andare a definire e permetterci di andare a definire nel contratto anche lo stato giuridico dei futuri contrattasti di ricerca e andare a sbloccare quelle risorse già finanziate per i ricercatori degli enti di ricerca e andare a istituire anche specificando meglio la figura del tecnologo. Certamente,senza dimenticarsi la necessità di un organico aggiuntivo per il PNRR e Agenda Sud e anche per il prossimo anno per rinnovare i contratti e senza dimenticare dei temi fondamentali come il riconoscimento dell'idoneità per chi ha partecipato al primo concorso PNRR e la mobilità straordinaria con l'assegnazione provvisoria per tutti i neo assunti2, conclude Anief.