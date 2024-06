1 minuto in Borsa 25 giugno 2024 - [video]

energia

beni industriali

spread

, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una chiara direzione.Si distinguono a Piazza Affari il settore(+0,78%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto(-2,15%).Avanza di poco lo, che si porta a +152 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,90%.Tra glirilevanti, pubblicato il PIL della Spagna, pari a 0,8%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita di Case Nuove e delle Scorte di Petrolio. Sempre negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori.