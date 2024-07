Buongiorno dalla Borsa 31 luglio 2024 - [video]

Dow Jones

suldello 0,50%; al contrario, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 18.796,27 punti, in calo dell'1,38%.guadagna bene e porta a casa un +1,49%, terminando la sessione a 39.101,8 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+3,37%), archiviando le contrattazioni a 8.753,8 punti., in un contesto europeo più che positivo. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,67%;avanza dello 0,94%; ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,15%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +2,38% sul precedente. Scambia in profit, che lievita del 3,02%.In Francia, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 2,3%. Stamattina è previsto dalla Germania l'annuncio sul Tasso di Disoccupazione e dall'Italia quello dei Prezzi alla Produzione, mentre in Unione Europea saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.